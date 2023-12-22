«Все больше людей считают его монстром»: чем закончится скандал вокруг Депардье

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thierry Roge; 5-tv.ru

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Знаменитого актера обвиняют в сексуальных домогательствах. Он уже остался без ордена Почетного легиона, его восковую фигуру убирают из музея Мадам Тюссо. А вот Макрон встает на защиту.

Во Франции требуют забрать орден Почетного легиона у Жерара Депардье. Француженки возмущены аморальным поведением артиста. Актрисы требуют его засудить за былые обиды. А последней каплей стало неосторожное высказывание в адрес жительниц Северной Кореи. Чем Депардье оскорбил женщин — выяснил корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Статую Жерара Депардье убирают из музея восковых фигур Мадам Тюссо. Одна за другой актрисы заявляют: кумир миллионов в своих отношениях с ними заходил непозволительно далеко.

«Мы собрали против него огромное количество свидетельств сотен женщин. Надо сказать, с теми, кто был равен ему по статусу — Катрин Денев или Фани Арден, например, он вел себя пристойно, а вот с теми, кто в основном неизвестен публике, актеры второго ряда, начинающие, те, кто занимался макияжем. Именно они становились его жертвами», — утверждает журналистка Рафаэлла Баке.

Против Депардье действительно десятки свидетельств. Впрочем, уже сейчас ясно, что валидны не все. Так, не сможет выступить в суде актриса Эммануэль Девебер. Она покончила с собой после того как ее имя нашли среди обвинителей. Многие из тех, кто делится откровенностями про Депардье, почему-то до сих не подали на него в суд, хотя чаще всего речь идет о событиях прошлого века.

«Свидетельств становится все больше и больше, и теперь от них становится слишком сложно просто отмахиваться фразой: „Это же Жерар“. Все больше людей считают его теперь монстром!» — говорит кинообозреватель Мишель Куломб.

Но и этого оказалось достаточно: режиссеры публично заявляют, что не готовы больше работать с Депардье. Актеру на будущей неделе исполнится 75, он уже почти не снимается. Зато пополнил список знаменитостей, которых обвиняют, но не могут доказать. Канье Уэст, Пласидо Доминго, Джонни Депп — дела против них разваливались в судах, а то и вообще не доходили до разбирательств. Депардье — ждет суда уже три года. Столько времени прошло после того как посыпались первые обвинения.

«Он водил руками по моим бедрам, по попе и призывал отдаться ему. И когда я отказалась, он продолжал приставать прямо между сценами», — говорит актриса Эллен Даррас.

Впрочем, сейчас дело Депардье действительно может сдвинуться с мертвой точки. Журналистам попали кадры с комментариями актера в адрес кореянок во время визита в КНДР в 2018-м.

«Женщины обожают кататься на лошадях. Это их возбуждает, когда они трутся о седло! Они наслаждаются» — говорил актер.

Это видео вызвало во Франции такую бурю эмоций, что на защиту актера пришлось встать даже президенту. Его собственные министры требовали отобрать у Депардье орден Почетного легиона.

«Его все судят на основании видеоряда по телевизору, он даже не имеет возможности для защиты! Так не годится! Есть юридические нормальные процедуры!» — говорил президент Франции.

Но именно они сейчас на Западе работать практически перестали. Более того, по словам психологов, движение MeToo в целом разрушает нормальные отношения между людьми.

«Любой неосторожный взгляд уже может быть истолкован как преступление. В результате все боятся и бездействуют. Примечательный результат — увеличение числа мужчин, не имеющих пары!» — говорит психолог Мэт Вольш.

Причем все это относится и к новому поколению актеров. Тех, что, возможно, и могли бы учиться у представителей старой школы. Но теперь отказываются, на всякий случай.