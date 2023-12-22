«Самовар» на уране: как на ЛАЭС производят препараты для лечения рака

Фото, видео: 5-tv.ru

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Лекарства доказали свою эффективность — и уже скоро поступят в больницы Петербурга.

Достижения атомной энергетики на службе отечественной медицины. На Ленинградской АЭС ведут разработку одного из самых востребованных химических элементов, который помогает в диагностике и лечении онкологических заболеваний.

Препараты доказали свою эффективность — и уже скоро поступят в больницы Петербурга. Все детали — у корреспондента «Известий» Максима Облендера.

Четырехкамерное сердце Ленинградской АЭС — один из энергоблоков. Специалисты шутят: это как большой самовар, только на обогащенном уране.

Нормальный радиационный фон за пределами Ленинградской АЭС здесь, в Сосновом бору, 0,16 микрозиверт. На крышке реактора дозиметр показывает десять микрозиверт.

При такой дозе облучения находиться в этой зоне можно лишь 40 минут за рабочую смену. В этом огромном котле не только греют воду для турбин.

Под цветными крышками, под десятью метрами защитного слоя, — шахты для получения изотопов. Без них невозможно представить современную медицину — это едва ли не главная надежда онкологов и их пациентов.

«Это инструмент для получения медицинских изотопов. В данном случае, в этот блок контейнеров загружен свободный порошок в окиси теллура», — говорит ведущий инженер Ленинградской АЭС Константин Григорьев.

Изотопы помогают не только диагностировать злокачественные опухоли, но и уничтожать их. Например, так работает кобальт-60.

Разрешение, полученное ЛАЭС на работу с более совершенным лютецием — шаг вперед. Этот радионуклид помогает бороться с опухолями ЖКТ, надпочечников, щитовидной железы и простаты — теми, к которым трудно подобраться.

И, если действие кобальта сравнивают с ковровыми бомбардировками, когда вместе с опухолью могут отмирать здоровые клетки, лютеций -177 — это снайперская винтовка. Изотопы распознают определенные белки на поверхности раковых клеток, реагируют именно на них и устраняют, поражая точно в цель.

«Они используются тогда, когда другие методы лечения бесполезны. Или невозможны, когда химиотерапия прошла и тоже не помогла. Мировой опыт показывает, что этот препарат хорошо работает в тяжелых случаях», — отметил начальник отдела радиационных технологий ЛАЭС Алексей Кондратьев.

Вводятся изотопы в организм внутривенно, то есть с помощью капельниц. Для таких пациентов в стационарах предусмотрены особые условия.

«Активная койка — это койка, которая изолирована, вернее, изолирует пациента от других больных с одной стороны. С другой стороны — отделение радионуклидной терапии подразумевает наличие специальной канализации», — сказал заместитель директора по научной работе Российского научного центра радиологии и хирургических технологий им. Ак. Гранова Минздрава России Андрей Станжевский.

Сейчас Ленинградская атомная электростанция ведет переговоры с потенциальными заказчиками — прежде всего на европейской части страны. Это связано с коротким периодом полураспада лютеция.

Уже через шесть дней изотопов становится в два раза меньше. Ожидается, что в ближайшем будущем работу с одним из самых перспективных радионуклидов начнут как минимум два центра в Северной столице.