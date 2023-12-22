«Екнуло в сердце»: Митя Фомин ищет достойную жену

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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Экс-солист группы Hi-Fi рассказал о том, какой должна быть спутница, с которой он захочет пойти по жизни и обзавестись детьми.

Экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин в преддверии 50-летия рассказал, что он надеется когда-нибудь встретить женщину, которую отведет в ЗАГС. А она, в свою очередь, подарит ему наследника. При этом самостоятельно искать спутницу, к примеру, на сайте знакомств, артист не хочет.

«Я же не буду кастинг устраивать, встречаться с ними! Я верю в случай. Никогда историй не придумываю и верю в то, что если суждено, значит случится. Если не случилось в мои 49, значит, были на то причины. Впереди вся жизнь. Поживем — увидим», — признался знаменитость в интервью WomanHit.

При этом к поиску дамы сердца Фомин относится со всей серьезностью, ведь обжигался не раз. Когда-то артиста предали, теперь он тщательнее подходит к выбору близкого человека. Так, мама его ребенка должна быть красивой. Но ни цвет волос, ни расовая принадлежность для знаменитости не имеет особо значения. Помимо красоты женщина должна быть трудолюбива и ответственна.

«Но вообще это происходит на уровне „екнуло в сердце“. Это выбираем не мы, а наша генетическая система, которая понимает, что этот человек подходит. Потом мы наделяем партнера какими-то характеристиками. Как только мужчина понимает, что может создать потомство с этой женщиной, возникает этот флер любви, привязанности, вырабатываются феромоны. И потом уже возникает атмосфера любви», — добавил он.

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