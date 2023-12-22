Собрались все звезды шоу-бизнеса: как прошел день рождения Алены Жигаловой

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Известная акула пера по традиции собрала на празднике множество гостей, которые не скупились на поздравления.

Известная журналистка Алена Жигалова по уже привычной традиции с размахом отметила день рождение. Ей исполнилось 43 года. На праздник она позвала множество представителей российского шоу-бизнеса. На мероприятии побывал и корреспондент 5-tv.ru.

Поздравить Алену Жигалову с днем рождения приехали ее друзья. Среди них оказались: пластический хирург, который занимался преображением певца Филиппа Киркорова, Тимур Хайдаров, экс-ведущий «Дома-2» Влад Кадони, певица Анна Седокова, телеведущая Лера Кудрявцева, певец Шура, солист «Иванушки International» Кирилл Туриченко. Многие сказали теплые слова в адрес именинницы, отмечали не только ее профессионализм и упорство, но и признавались в любви.

«Я знаю, как Алена трепетно приглашала нас всех. Я очень уважаю ее, ценю и дорожу ей», — отметила Анна Седокова.

Седокова не только призналась Жигаловой в любви, но и подарила шубу с леопардовым принтом, которую журналистка тут же решила примерить. Шура же на празднике вспомнил, как познакомился с журналисткой. Это случилось ровно год назад в преддверии нового года.

«Наше знакомство произошло ровно год назад. В тот Новый год я был тем человеком, у которого она брала интервью, в новогоднюю ночь выходил наш репортаж. Это реально настоящая, крутая, классная, безусловно, журналист, дипломат, адвокат и юрист в одном лице», — заявил Шура.

А Туриченко и вовсе пожелал Жигаловой, чтобы в следующем году на ее дне рождении обязательно присутствовала ее семья. И чтобы она стала мамой.

«Чтобы все, что она делает, у нее развивалось не только в день ее рождения и в преддверии Нового года, а вообще. Она следит за нами, за артистами, иногда слишком следит. Поэтому я ей желаю, чтобы она оставалась здоровой, счастливой. Надо, чтоб была семья. Давай, Алена, чтобы в следующем году мы собрались и маленькая Аленка появилась», — пожелал Туриченко.

Кульминацией дня рождения стал праздничный огромный торт, который никак не пролезал в дверь. Чтобы гости могли попробовать десерт, пришлось открывать вторую створку двери. Только так удалось занести торт, украшенный ягодами.

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