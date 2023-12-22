«Просто кричали»: очевидец рассказал о первых минутах после стрельбы в Праге

Фото, видео: Reuters / DAVID W CERNY; Reuters / CTK; Reuters / IVO HAVRANEK; 5-tv.ru

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Согласно последним данным, жертвами произошедшего стали 14 человек.

Россиянин Дмитрий Тимофеев, проживающий в Чехии, в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал о первых минутах после стрельбы в Праге, которую накануне устроил студент философского факультета Карлова университета Давид Козак. Согласно последним данным, в результате случившегося погибли 14 человек. Еще 25 ранены, десять из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщил Тимофеев, незадолго до звуков стрельбы он сидел в кафе. Как вдруг к посетителям заведения стали подбегать официанты и требовать, чтобы они как можно скорее убегали. Вскоре подъехали полицейские, также активно стали просить людей покинуть место.

«Полиции приезжало все больше и больше. Нас все дальше и дальше гнали, а потом уже оцепили весь район. Тех, кто спрятался в кафе, там и закрылись изнутри. А те, кто был на улице, просто в радиусе 500 метров от факультета просто выгнали, оцепили весь район», — вспомнил Тимофеев.

Когда россиянин находился уже на более безопасном от места ЧП расстоянии, он услышал первые выстрелы. Это случилось около 15:00 по местному времени.

«Стало понятно, что это не учения, что это все всерьез, потому что сначала вообще никому ничего не сказали, просто кричали: «Выходите, валите, бегите, вещи оставляйте», — добавил он.

Те, кто не успел выбежать из университета, забаррикадировались и ждали помощи. Так случилось со знакомой Тимофеева. Она выбралась на улицу лишь после того, как перестрелка прекратилась. Тимофеев также добавил, что большого количества жертв удалось избежать благодаря оперативной работе полицейских.

«Полиции огромное уважение, на самом деле, они очень быстро, оперативно начали эвакуировать людей, а тех, кто успел вырваться, они тут же попросили забаррикадироваться», — добавил очевидец.

Он отметил, что пройти злоумышленник смог на территорию университета из-за того, что в заведении нет никакой пропускной системы: металлоискателей и шлагбаумов.

По данными местных СМИ, Козак сначала убил своего отца, затем пошел в учебное заведение, где открыл огонь по людям. Также сообщается, что после этого он свел счеты с жизнью.

В Чехии объявили 23 декабря днем траура по жертвам стрельбы в Праге.

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