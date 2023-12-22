Фото: www.globallookpress.com / FS

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Иск в суд на актера подала девушка, которая работала его ассистенткой 13 лет назад. По ее словам, звезда Голливуда приставал к ней и пытался раздеть.

Звезду «Форсажа» Вина Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах. Предполагаемая жертва — девушка по имени Аста Йонассон. По ее словам, это произошло 13 лет назад, но подать иск в суд она решилась только сейчас.

Как сообщило издание TMZ, по словам Йонассон, жуткий случай произошел в 2010 году. Тогда она работала ассистенткой у актера, сам же Дизель снимался в «Форсаже 5». В один из дней она осталась наедине с актером в одном номере. Вдруг знаменитость стал вести себя неадекватно. По словам Йонассон, он схватил ее за грудь и попытался поцеловать, хотя она отчаянно сопротивлялась. Но Дизеля реакция не остановила. Он попытался снять с Йонассон платье и нижнее белье, однако девушка не поддалась и убежала в ванную, после чего актер, по словам ассистентки, удовлетворил себя самостоятельно и покинул номер.

Через несколько дней девушка лишилась должности ассистентки. По ее словам, ее уволила сестра Дизеля. По мнению Йонассон, это произошло из-за того, что она отказала ее брату. Кроме того, девушка объяснила, почему лишь сейчас решила рассказать об этом. Она заявила, что опасалась большого авторитета Дизеля в Голливуде, но сейчас все же надеется добиться справедливости.

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