«Он бы подал на развод»: какой секрет красоты Виктории Бекхэм мог разрушить ее брак

Фото: www.globallookpress.com / Javier Rojas

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Знаменитость раскрыла тайну, которую годами скрывала от супруга. Именно она, по ее мнению, могла бы послужить поводом для краха ее союза с футболистом.

Экс-участница британской группы Spice Girls Виктория Бекхэм раскрыла тайну, из-за которой ее брак с британским футболистом Дэвидом Бекхэмом мог рухнуть. Оказалось, что знаменитость на протяжении 25 лет никогда не показывалась перед мужем без накрашенных бровей.

«Я помешана на бровях. Мой муж никогда не видел меня без них. Я всегда их подвожу. Знаете, Дэвид никогда не видел меня без бровей. Честно говоря, он бы подал на развод, если бы я появилась без подводки», — призналась Бекхэм в интервью журналу Allure.

Кроме того, знаменитость рассказала, что учит дочку Харпер принимать себя такой, какая она есть. И ничего не менять в своей внешности. Так, к примеру, 12-летней девочке не нравится щель между зубами и родинка. Однако Бекхэм попыталась объяснить наследнице, что это не недостаток, а наоборот, придает ей уникальность.

«Синди хотела удалить родинку, но именно эта родинка сделала ее той самой Синди Кроуфорд, которую теперь знает весь мир», — объяснила Бекхэм девочке.

Хотя, по ее словам, дети могут быть злыми и издеваться над другими. С таким столкнулась в школе сама Бекхэм. Поэтому, пережив это, старается привить всем наследникам сочувствие, сострадание и доброту.

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