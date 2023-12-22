«Это происходит не в первый раз»: в Петербурге затопило квартиру Андрея Урганта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Актер узнал о происшествии совершенно случайно, ему позвонили перепуганные соседи, чьи квартиры также пострадали.

Квартиру советского и российского актера театра и кино, а также телеведущего Андрея Урганта на Литейном проспекте в Петербурге затопило. Об этом знаменитость рассказал корреспонденту 5-tv.ru по дороге к дому.

«Позвонили соседи. Поскольку это происходит не в первый раз, то у нас налажена уже такая связь. Я полагаю, что раз так интенсивно сбрасывали лед, то я думаю, что пробили крышу в очередной раз», — предположил он.

Как сообщил 78.ru, с подобным происшествием актер сталкивается уже аж в четвертый раз. О ЧП знаменитость узнал от перепуганных соседей, чьи квартиры также пострадали. Зайдя в квартиру, актер увидел в нескольких комнатах на потолке желтые пятна, а на полу воду. По его мнению, вероятной причиной протечки могла стать пробоина в крышке во время чистки снега, но определить точно смогут уже эксперты.

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