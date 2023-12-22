Путин провел заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам: главное

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На чем правительству предстоит сосредоточиться в будущем году?

В Москве говорили о стратегии развития страны на ближайшие годы. Базой для этого вновь станут национальные проекты, которые были запущены пять лет назад и помогли выстоять нашей экономике в условиях жестких санкций и попыток изолировать Россию. Корреспондент «Известий» Георгий Гривенный продолжит тему.

В самом начале Владимир Путин напоминает, что в 2024 году завершается первый жизненный цикл нацпроектов. И надо прямо сейчас наполнить их новым содержанием. Благо наполнять есть чем. Россия не просто выдержала «шквал санкций», а перешла к устойчивому росту, дальше должна развивать «экономику предложения»: максимум инвестиций, минимум проверок и поворот лицом к потребителю. Без скачков цен и ударов по карману.

«Подчеркну, построение именно такой экономики, экономики предложения, в том числе позволит в будущем избегать всплеска цен на отдельные товары. А такие проблемы, как вы знаете, есть. Наши граждане столкнулись с подобными ценовыми скачками в последние месяцы. Мы говорили об этом и в ходе недавней прямой линии. Напомню, по итогам текущего года нужно привлечь не менее двух триллионов рублей в проектах по выпуску приоритетной промышленной продукции. Рассчитываю сегодня услышать, как выполняются эти задачи», — сказал Путин.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов говорит о достижении точки равновесия между экспортом и импортом. Поставки наших углеводородов на Запад упали в три раза, зато с Востоком кооперация достигла рекордных цифр — 210 миллиардов долларов товарооборота с Китаем, это даже выше планов. А параллельный импорт позволил покупать товары даже у тех, кто продавать нам изначально ничего не собирался.

«Недружественными странами совершаются последовательные действия по созданию внешнеэкономической блокады России с целью изолировать нашу страну от мировых рынков. Эту блокаду необходимо было прорвать, и это удалось сделать. Об этом свидетельствует прежде всего стабилизация экспорта», — сказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

У Путина тоже есть что сказать по поводу диверсификации каналов поставок. Да, Россия сейчас активно стремится на рынки Азии, Африки, Латинской Америки, но и от других континентов изолироваться не собирается.

«Мы не закрываемся от Американского континента, от Северной Америки, США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран, и, вообще, пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем. Стало ясно для всех, что, если хотят получать выгоду от сотрудничества с Россией, надо это делать, мы же их не отталкиваем, но это их дело и их решение. Пускай они сами думают, чем они руководствуются, какими-то эфемерными соображениями уничтожения России или интересами своей собственной страны, своего народа, своих людей, по развитию отношений в мире в целом», — заметил президент.

Но очевидно, что у Путина есть сильные сомнения в том, что западные партнеры все-таки поумнеют. Поэтому президент еще раз повторяет важнейшую новую установку нацпроектов — достижение суверенитета. Технологического, финансового, кадрового — любого, который позволит жить своим умом, без оглядки на «заграницу, которая якобы поможет». Глава Минпромторга докладывает о том, что в авиастроении уровень независимости может стать беспрецедентным.

«Благодаря комплексной поддержке авиа- и судостроения, в том числе из ФНБ, мы хотим добиться в этих отраслях беспрецедентной для мировой практики независимости. В частности, в ближайшие два года заместим импортные комплектующие и агрегаты в линейке среднемагистральных самолетов Ту-214, Superjet и МС-21», — сказал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Как сообщил министр финансов, в Фонде национального благосостояния — главной финансовой подушке безопасности страны — лежит около пяти триллионов неосвоенных рублей. Хватит для выполнения всех социальных обязательств. По данным «социального» вице-премьера Татьяны Голиковой, средняя зарплата по стране выросла, а на дополнительные выплаты бюджетникам направлено 410 миллиардов рублей.

«Татьяна Алексеевна, выйдем мы на целевые показатели заработной платы указанных категорий бюджетников в этом году?» — спросил Путин.

«Да, мы стараемся. Конечно, здесь есть небольшая проблема в планировании. В каком смысле? С одной стороны, мы наблюдаем позитивный рост заработной платы. Я уже сказала, что за прошедший период, 10 месяцев, у нас рост в номинальном выражении 13,7%, а закладывали бюджеты при своем планировании 8,7%. Поэтому, конечно, этот разрыв заставляет нас догонять все время темпы роста заработной платы, чтобы соблюсти те требования 597-го указа, которые вами поставлены», — разъяснила Голикова.

В нацпроектах, которые затрагивают буквально все сферы жизни страны, каждый показатель и решение каждой поставленной задачи — очень важно. Путин требует от правительства и в следующем году работать над развитием государства предельно тщательно и ответственно.