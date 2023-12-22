Кому положена компенсация расходов на оплату «коммуналки»

Фото, видео: Владимир Андреев/URA.RU / TASS; 5-tv.ru

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По всей стране действует единый стандарт оказания этой услуги.

Некоторые категории граждан могут получить компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг. Это работает на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

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С 1 июля 2023 года по всей стране действует единый стандарт такого возмещения. Изменения коснулись всех льготников, кроме россиян, претендующих на субсидию из-за низких доходов. Однако государство может отказать в помощи, если у человека были долги по оплате услуг ЖКХ.

Федеральная льгота положена:

Участникам ВОВ и военным, отслужившим не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;

Труженикам тыла или прифронтовых участков железных и автодорог в период ВОВ;

Проработавшим не менее шести месяцев в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года;

Награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд во время ВОВ;

Инвалидам войны и проживающим с ними членам семьи;

Жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя;

Ветеранам боевых действий;

Инвалидам или семьям с ребенком-инвалидам;

Работникам бюджетных образовательных учреждений в сельской местности;

Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ, Героям СССР и РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы и ордена Славы;

Чернобыльцам, их вдовам и пострадавшим от радиации на Семипалатинском полигоне.

Решения о региональной и муниципальной льготе принимают местные органы власти. В основном помогают ветеранам боевых труда, пенсионерам, многодетным семьям и детям без попечения родителей.