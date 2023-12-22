Кому положена компенсация расходов на оплату «коммуналки»
Некоторые категории граждан могут получить компенсацию расходов на оплату ЖКХ
Фото, видео: Владимир Андреев/URA.RU / TASS; 5-tv.ru
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По всей стране действует единый стандарт оказания этой услуги.
Некоторые категории граждан могут получить компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг. Это работает на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
С 1 июля 2023 года по всей стране действует единый стандарт такого возмещения. Изменения коснулись всех льготников, кроме россиян, претендующих на субсидию из-за низких доходов. Однако государство может отказать в помощи, если у человека были долги по оплате услуг ЖКХ.
Федеральная льгота положена:
- Участникам ВОВ и военным, отслужившим не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;
- Труженикам тыла или прифронтовых участков железных и автодорог в период ВОВ;
- Проработавшим не менее шести месяцев в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года;
- Награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд во время ВОВ;
- Инвалидам войны и проживающим с ними членам семьи;
- Жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя;
- Ветеранам боевых действий;
- Инвалидам или семьям с ребенком-инвалидам;
- Работникам бюджетных образовательных учреждений в сельской местности;
- Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ, Героям СССР и РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы и ордена Славы;
- Чернобыльцам, их вдовам и пострадавшим от радиации на Семипалатинском полигоне.
Решения о региональной и муниципальной льготе принимают местные органы власти. В основном помогают ветеранам боевых труда, пенсионерам, многодетным семьям и детям без попечения родителей.