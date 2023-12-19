Создателя Mr. Freeman могут оштрафовать за дискредитацию ВС РФ
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
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Документы с обвинением Павла Мунтяна* уже поступили в суд.
Создателю мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павлу Мунтяну* грозит штраф за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на Хорошевский суд Москвы, куда поступили соответствующие материалы.
В суде уже зарегистрирован протокол в отношении Мунтяна. По закону, за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Когда именно начнутся судебные разбирательства, пока неизвестно.
С начала спецоперации Мунтян выступил в поддержку Украины и запустил фонд, собиравший деньги на помощь ВСУ, в том числе на закупку бронежилетов и других средств защиты. Известно, что мужчина находится за пределами России.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что обыски прошли в издательстве, выпускающем книги Бориса Акунина**.
* — признан иноагентом в РФ
** — признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму