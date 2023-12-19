«Не хотел быть инвалидом»: Костомаров пожалел, что согласился на ампутацию

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Фигурист признался, принять себя таким, каким стал после болезни, было очень непросто.

Российский фигурист Роман Костомаров жалеет, что согласился на ампутацию конечностей. Об этом спортсмен заявил в программе на одном из федеральных каналов.

Костомаров признается, что когда соглашался на операции, был под впечатлением от истории о Юлии Началовой. Напомним, артистка скончалась от заражения крови после того, как отказалась ампутировать палец на ноге. Испугавшись подобного исхода, фигурист дал согласие врачам на все необходимые меры.

Однако сейчас, спустя почти год после всех событий, Роман признается, что порой ему приходили в голову мысли: а вдруг не стоило прибегать к таким кардинальным методам? И лучше умереть целым, чем остаться инвалидом до конца жизни?

«Потом, через какое-то время, я, конечно, об этом жалел. Я не хотел быть инвалидом, жить инвалидом, тем более таким. Хоть руки бы оставили. Но вот, Всевышний послал испытание», — говорит Костомаров.

С печальными мыслями спортсмену помогает справиться любимая супруга Оксана Домина и их дети. Ведь ради семьи нужно жить дальше, во что бы то ни стоило, справедливо считает Костомаров.

Костомаров был госпитализирован в начале января с пневмонией. В больнице его состояние стремительно ухудшалось, вскоре его ввели в состояние медикаментозной комы, продолжая лечение, а затем подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Из-за проблем с кровообращением у спортсмена развился сепсис, воспаление привело к необходимости ампутировать конечности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Костомаров честно рассказал о жизни после ампутаций.