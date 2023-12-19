Владимир Путин: «Мы не можем вести себя, как эти временщики на Украине»

Фото, видео: Reuters / VALENTYN OGIRENKO; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российский лидер напомнил, как ВСУ относится к своим же раненым.

Украинские боевики бросают своих же сослуживцев раненными на поле боя, и в этом — еще одно отличие армии России от ВСУ. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе осмотра экспозиций на выставке Минобороны.

Во время осмотра техники, предназначенной для эвакуации раненного бойца, президент России еще раз напомнил, насколько важно спасать жизни солдат.

«Мы не можем вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз вот оставляют раненных, в тех же Крынках, на произвол судьбы, бросают их там. За своих людей не считают», — сказал российский лидер.

Владимир Путин осматривал выставку вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия добьется всех поставленных целей в СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе награждения Героев РФ.