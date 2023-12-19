Спиритизм по-украински: Львовский суд вызвал умершего экс-депутата Рады Илью Киву

Фото: Ирина Яковлева / ТАСС

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Повестка была выписана уже после убийства украинского политика.

Лычаковский районный суд Львова вызвал покойного экс-депутата Верховной рады Илью Киву. Об этом пишет местное издание.

В материале отмечается, что повестка была выписана украинскому политику, тело которого нашли в Подмосковье 6 декабря, уже после нападения на него. Суд направил соответствующие документы 13 декабря.

«В повестке <…> говорится, что его вызывают в Лычаковский районный суд Львова», — пишут авторы.

Заседание с участием покойного назначено на 15:00 по московскому времени. Состоится оно 27 декабря.

Убийство Ильи Кивы

Бездыханное тело Ильи Кивы было найдено на снегу в парке в Одинцовском районе. По данным следствия, неизвестный выстрелил в политика из неустановленного оружия, тот скончался на месте. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Кто убил Илью Киву?

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале опубликовал видео и пару снимков якобы с места убийства Кивы. Отмечалось, что выслеживал бывшего депутата Рады агент СБУ, однако никаких доказательств того, что снятое не является фейком, предоставлено не было.

Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на источники в СБУ также писал, что украинские службы долго и тщательно готовились к операции по ликвидации Кивы. Его называли «приоритетной целью».

Кто такой Илья Кива?

Илья Кива родился в 1977 году в Полтаве. Он окончил педагогический институт и имел специальность психолога. После получил два юридических диплома.

Широкую известность он получил за свою деятельность после майдана 2014 года на Украине. Он выступал за насильственную «украинизацию Донбасса», его речи отличались жестокостью по отношению к русским.

В 2017 году Кива принимал участие в президентских выборах на Украине, но набрал лишь 0,03% голосов. Конкуренцию ему составил действующий глава Незалежной Владимир Зеленский. После он присоединился к «Оппозиционной платформе — За жизнь» и был избран депутатом Рады.

В январе 2022 года Кива покинул территорию Украины, перебравшись в Испанию, а затем — в Россию. Он поддержал специальную военную операцию, а на Родине был обвинен в государственной измене. Регулярно критиковал украинские власти и называл Зеленского «террористом».

Ранее 5-tv.ru писал, что незадолго до смерти Кива поименно назвал кураторов наркокартеля на Украине.