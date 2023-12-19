На мокром месте: Петербург «тонет» в растаявшем снегу

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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В городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Петербург тонет в грязных лужах — море из растаявшего снега плещется сейчас у Казанского собора. По тротуарам не пройти, а теперь городу угрожает еще и зимнее наводнение — сейчас плюс пять, дождь и усиливается ветер.

Из-за нагонной волны уровень воды в Неве поднимается и может превысить полтора метра. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

В любой момент готовы закрыть защитную дамбу. На головы горожан падают сосульки, много переломов и ушибов из-за гололеда.

За сутки в больницах оказались 30 человек, один мужчина погиб. Прокуратура сообщила, что подала иски в защиту 38 человек, которые получили травмы.

Большая часть из них — почти на четыре миллиона рублей — уже удовлетворены. Кроме того, властям города внесены 60 представлений из-за некачественной уборки снега.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге глыба льда упала на коляску с двухлетним ребенком.