В Донецке под удары ВСУ попали школа, больница и жилая многоэтажка

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Всего в результате обстрела пострадало более десяти горожан.

ВСУ весь день бьют по мирным кварталам Донецка. Под обстрел попала жилая многоэтажка: дом загорелся, несколько квартир разрушены.

Спасатели уже потушили пожар, идет разбор завалов. Ранения получили две женщины, они госпитализированы.

Повреждены также здания городской гимназии и больницы. Всего в результате обстрела пострадало более десяти горожан, в общей сложности националисты выпустили по городу полтора десятка снарядов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ перебросили под Донецк резервы из-за больших потерь.