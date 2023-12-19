«Пока держат оборону»: генерал ВСУ признал сложную ситуацию на поле боя

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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Один из представителей киевского режима признал, что российская армия имеет очевидное превосходство.

Армия Украины сегодня находится в сложной ситуации. Об этом заявил командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в своем Telegram-канале.

Украинский военачальник отметил незавидное положение боевиков ВСУ и добавил, что у российской армии в зоне спецоперации наблюдается явное превосходство как в вооружении, так и в количестве личного состава. Однако, по словам Сырского, пока что ВСУ «держат оборону».

О непростой ситуации для Украины сообщалось и ранее. Например, известно, что ВСУ начали строить сразу три линии обороны, чтобы хоть как-то сдержать продвижение армии РФ.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как дефицит боеприпасов у ВСУ изменит ход СВО.