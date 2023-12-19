Покорил всех зрителей: что стало с актерами сериала «Рабыня Изаура»

Фото: Кадр из сериала «Рабыня Изаура», 1976-1977 г.

Некоторые артисты теленовеллы вновь сыграли вместе десять лет спустя.

Культовый бразильский сериал «Рабыня Изаура» в свое время покорил советских телезрителей. Первые серии были показаны на экранах в 1988 году — спустя 12 лет после выхода в мировой прокат.

Снятая по одноименной книге Бернарда Гимарайнша драма произвела огромное впечатление на аудиторию и приковала к себе своим сюжетом и ярким актерским составом. Герои телесериала действительно полюбились фанатам «Рабыни Изауры», которые до сих пор интересуются судьбой главных актеров картины.

Изаура — Луселия Сантус

Кадр из сериала «Рабыня Изаура», 1976–1977 г.

Свою наибольшую известность актриса получила именно благодаря Изауре, роль которой Сантус исполнила всего в 19 лет. После необыкновенного успеха теленовеллы на молодую девушку буквально посыпались новые предложения.

Она снялась в более чем 20 различных кинокартинах, а также попробовала себя в продюсировании, режиссуре и сценарном деле. Сейчас Луселии 66 лет, однако в ней до сих пор можно увидеть черты своей героини.

Она остается молодой в душе и придерживается буддизма. До сих пор Луселия поддерживает отношения со своими коллегами по сериалу.

Альвару Сантана — Эдвин Луизи

Кадр из сериала «Рабыня Изаура», 1976–1977 г.

Избранником и настоящим спасителем Изауры в сериале стал Альвару, которого сыграл 29-летний Эдвин Луизи. Он уже имел актерский опыт и по-насоящему постарался вложиться в свою роль.

К сожалению, для многих актер навсегда остался в одном амплуа. Артисту уже больше 70, но он продолжает сниматься в кино. Луизи так и не стал отцом, хотя был несколько раз женат.

Леонсио Алмейда — Рубенс ди Фалку

Кадр из сериала «Рабыня Изаура», 1976–1977 г.

Бразильский актер театра и кино Рубенс ди Фалку стал настоящей звездой сериала. Он сыграл главного злодея, который не давал Изауре спокойно жить и стремился помешать ее счастью.

После завершения теленовеллы артист продолжал откликаться на имя своего героя на улицах. Дуэт Рубенса и Луселии повторился спустя десять лет — они вместе снялись в историческом сериале «Сеньорита» в 1986 году. К сожалению, артист скончался в 2008-м от сердечной недостаточности в возрасте 76 лет.

Тобиас — Роберто Перильо

Кадр из сериала «Рабыня Изаура», 1976–1977 г.

Для Роберто Перильо роль Тобиаса стала настоящим звездным часом, однако после он не получил такой же популярности, как его коллега, исполнившая главную героиню. Перильо сыграл первого возлюбленного Изауры, который погиб в огне от рук Леонсио.

В 2001-м актер появился в другом известном телесериале «Клон». Сейчас Роберто 76 лет и он почти не играет в кино.

Роза — Леа Гарсиа

Кадр из сериала «Рабыня Изаура», 1976–1977 г.

Гарсиа сыграла в «Рабыне Изауре» антагонистку, ненавидящую главную героиню истории. Еще в молодости она снялась в «Черном Орфее», который принес Бразилии премию «Оскар» в номинации на лучший иностранный фильм и каннскую Золотую пальмовую ветвь.

В 2018-м с ее участием вышел сериал «Погоня». Леа была замужем, а также имеет троих детей, сейчас она воспитывает внуков.

Мальвина — Норма Блум

Кадр из сериала «Рабыня Изаура», 1976–1977 г.

Мальвина полюбилась зрителям не меньше Изауры. Вместе с Луселией и исполнителем роли Леонсио Норма также играла в сериале «Сеньорита». Карьеру она начала очень рано — в возрасте 11 лет.

Норме Блум уже больше 80, и она после завершения теленовеллы пережила очень многое. Ей пришлось бороться с серьезным заболеванием — раком груди. Она с мужеством победила болезнь и успела сняться в сериале «Вне времени».

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