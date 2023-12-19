Умер чемпион СССР по футболу в составе «Арарата» Николай Казарян

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Последние дни он провел в больнице.

На 77-м году жизни скончался бывший нападающий ереванского футбольного клуба «Арарат» Николай Казарян. Об этом сообщает портал Shamshyan.com.

Чемпион СССР ушел из жизни в одной из больниц Еревана, куда он был госпитализирован 14 декабря. Врачи диагностировали у него сердечно-легочную недостаточность. Последние дни он провел в отделении интенсивной терапии.

Казарян родился в Баку. В 1973 году он в составе «Арарата» стал чемпионом Советского союза, команда тогда забрала себе Кубок СССР. В 1971 и 1976 годах ереванская команда завоевывала серебро на чемпионате.

За свою жизнь Казарян принял участие в 295 футбольных матчах, забив 67 голов. После завершения спортивной карьеры, стал тренером, а также был первым президентом Федерации футбола Армении. В 2007 году Казарян получил звание заслуженного тренера республики.

Ранее 5-tv.ru писал, что спортивный гимнаст и Олимпийский чемпион Азарян ушел из жизни на 95-м году.