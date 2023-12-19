В России закроют сообщество поддержки русскоязычной «Википедии»

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Исполнительный директор «Викимедиа.ру» назвал причину.

В России будет ликвидирована организация «Викимедиа.ру», поддерживающая русскоязычную версию «Википедии». Об этом в беседе с ТАСС сообщил исполнительный директор «Викимедиа.ру» Станислав Козловский.

Он рассказал агентству, что решение закрыть организацию, которая осуществляла свою деятельность 15 лет, было принято накануне. Все необходимые бумаги уже готовятся.

Причиной такого решения Козловский назвал то, что он в грядущую пятницу, вероятно, будет объявлен иностранным агентом. Об этом его предупредили в МГУ. К слову, в университете, которому он служил порядка 25 лет, он со вчерашнего дня тоже не работает.

Козловский отметил, что «Викимедиа.ру» никогда не управляла «Википедией», а лишь занималась поддержкой ее проектов в РФ, в том числе проводила различные обучающие курсы, лекции, мастер-классы и конференции.

Собеседник агентства также напомнил, что про блокировку «Википедии» в России говорят уже больше десяти лет, однако ресурс продолжает функционировать. Он выразил надежду на то, что доступ к площадке никогда не будет ограничен.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд назначил «Википедии» штраф в три миллиона рублей за неудаление фейков об СВО.