Что подарить на тысячу рублей: идеи для новогодних подарков под разный бюджет

Экономист Лавров: за тысячу рублей на Новый год можно подарить адвент-календарь

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС;

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Дарить всегда хочется подарки, которым будут рады. Но что делать, если бюджет ограничен?

Что подарить близким на праздник, если бюджет ограничен? На этот вопрос aif.ru ответили эксперты из разных сфер. Возможно ли подарить хорошие подарки за одну, пять и десять тысяч рублей?

За одну тысячу рублей

По мнению доцента кафедры финансово-экономического и бизнес-образования экономического факультета Государственного университета просвещения Михаила Лаврова, на эту сумму можно купить тематические подарки: елочную игрушку в виде зеленого дракона, адвент-календарь и подобные вещи с символикой 2024 года.

За пять тысяч рублей

Одежда, электроника и даже ювелирные украшения будут отличными вариантами для такого бюджета. Также зимой все будут рады перчаткам и шапкам, надо только угадать с размерами.

«Съедобные подарки — по-прежнему актуальный тренд последних лет. Можно выбрать не обычный дежурный набор в виде шампанского и коробки конфет, а что-то более изысканное — красную икру, вкусную колбасу, сыр, фруктовые корзинки, наборы сладостей авторской ручной работы, дорогой алкоголь. Ценник может варьироваться, но и в пять тысяч рублей уложиться более чем реально», — отметила доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова Анна Цветкова.

Если думать нет времени, можно взять годовую подписку на онлайн-сервисы.

За десять тысяч рублей

Такой бюджет позволяет приобрести даже неплохой смартфон или музыкальную колонку, а еще ювелирные украшения из золота.

Для дома подойдет аромадиффузор для дома с набором рождественских эфирных масел или хорошее одеяло с пластиковыми или стеклянными бусинками внутри. Подойдет также сертификат на полет на воздушном шаре, но только на лето, так как зимой погода не летная.

Можно рассмотреть технику для дома: от фена для волос до автоматического освежителя воздуха.

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