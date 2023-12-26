«В классе люто ненавидели»: как знаменитости справлялись с буллингом в школе

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Кадры из сериала "Трудные подростки"; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Подростковый возраст напрямую связан с огромным комплексом переживаний, что зачастую приводит к трагическим последствиям. Как справляться с ними?

В современном мире слово «буллинг» стало особо распространенным и часто используется в цифровом пространстве. Более того, нередко насилие со стороны сверстников в школе приводит к удручающим последствиям. О том, как российские знаменитости справлялись в буллингом, они эксклюзивно рассказали корреспонденту 5-tv.ru на презентации пятого сезона молодежного сериала «Трудные подростки».

Исполнитель главной роли, актер Виталий Андреев, отметил, что сложный подростковый период является испытанием как для детей, так и для их родителей. Подростки в этот момент должны почаще прислушиваться к себе и анализировать, почему с ними происходят те или другие деструктивные ситуации, а родителям необходимо быть особо внимательными к своим детям, чтобы не упустить тот или иной момент. Человек — существо сложное, в котором могут соединяться абсолютно противоположные качества и черты характера, и эта ядерная смесь становится особо опасной в период переходной стадии развития человека. При столкновении с буллингом в школе, по мнению Виталия Андреева, главное, не сдаваться и пробовать разные методы для разрешения проблемы.

«Не нужно прогибаться, ни в коем случае на себя руки не накладывать и не ставить на себе крест. Этот период, этап сложный очень, который нужно преодолеть. Если ты его преодолеешь, ты с высоко поднятой головой будешь идти по жизни. Нужно просто постоянно думать и искать варианты, как можно, допустим, с этим справиться, или что сделать для того, чтобы их этого побыстрее выбраться. Возможно, сменить круг общения, школу, себя в чем-то поменять», — поделился своим мнением актер.

Внебрачной дочери Осина, певице Анастасии Годуновой, не понаслышке знаком буллинг. Девушке даже пришлось сменить несколько школ, чтобы избавиться от издевательств со стороны одноклассников.

«Меня окружала толпа этих трудных подростков, которые все время завидовали, обсуждали, какие-то сплетни за спиной ходили. Был такой момент, когда меня прямо в классе люто ненавидели», — призналась Годунова.

Блогер Helen Yes тоже столкнулась с буллингом. К девушке применяли не только моральное, но и физическое насилие.

«В один момент, когда я встала и дала сдачи самой жесткой девчонке, тогда меня начали уважать. Поэтому многие подобные сериалы очень сильно откликаются, потому что я это проходила. И это жестко, но это закаляет», — отметил блогер.

В период становления у дочери певицы Славы Александра Морозова были недопонимания не со сверстниками, а с родителями, при этом себя она трудным подростком назвать не может.

«Я не такая протестная была, я больше в себе закрывалась, но потом как-то быстро решились конфликты», — вспоминает девушка.

Музыкант и актер Глеб Калюжный подчеркивает, что в трудные моменты стоит помнить, что вы не одиноки.

«Главное, не закрываться, не уходить в себя», — отмечает артист.

Ранее 5-tv.ru писал, как тяжелое детство может сделать из ребенка настоящего гения.