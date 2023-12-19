«Нас переиграли»: Путин о событиях вокруг Украины после 2014 года

Путин: Запад «переиграл» Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года

Фото: Reuters / RFE/RL/SERHII NUZHNENKO

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Использование агрессивной позиции вынуждало Россию на ответные действия.

Запад в каком-то смысле «переиграл» Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Минобороны.

Путин обратил внимание, что после заключения Второго минского соглашения западные страны не пошли на их реализацию, а сразу же ввязались в противостояние. Российская сторона тогда не делала ничего, но после начала постепенно втягиваться, чтобы защитить людей, находившихся на грани истребления.

«В этом смысле, если можно так сказать, они нас переиграли», — прокомментировал Путин, отметив, что именно агрессия заставила Россию принять ответные меры.

Президент добавил, что Москва десятилетиями пыталась выстроить отношения с западными странами, однако там выбрали украинских неонацистов. В конечном итоге, подчеркнул глава государства, за океаном поняли, что переманить Украину на свою сторону легальными средствами не получится.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они поддерживают Киев, направляя ему деньги, оружие, технику и обучая украинских боевиков по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин рассказал, какие проблемы ВС РФ помогла выявить спецоперация.