Хакеры группы «Берегини» рассказали о прослушке Залужного и его окружения

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine President's Office

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Известны подробности как о работе, так и о личной жизни.

Все окружение главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного прослушивается Службой безопасности страны (СБУ). Об этом «Известиям» рассказала хакерская группа «Берегини», которая борется с фейками со стороны Украины.

«Известны некоторые подробности личной жизни, которые высокопоставленные представители Минобороны Украины не афишируют», — поделился представитель хакерской организации.

По его словам, есть разные записи разных людей. Например, с кем-то общался генерал ВСУ Родион Тимошенко, но точные данные есть у сотрудников СБУ. Все файлы лежат на их компьютерах, подчеркнул источник.

При этом каждого сотрудника из окружения Залужного прослушивает отдельный сотрудник СБУ, а дела на каждого боевика разложены по папкам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские хакеры предприняли очередную неудачную попытку диверсии в России.