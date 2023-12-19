«Я потерял все»: как Воробьев вернулся к привычной жизни после инсульта в 25 лет

Фото: www.globallookpress.com / Alex Sparrow

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Талант и упорство привели его к успеху не только в России, но и за ее пределами. Как он смог стать звездой, несмотря на тяжелую болезнь?

На протяжении нескольких лет певец Алексей Воробьев разрывается между странами, но не считает себя бродягой и чувствует комфортно в любом месте, однако признается, что Россия — это его Родина, где его ждут и поддерживают.

Путь к успеху

www.globallookpress.com / Alex Sparrow

Алексей Воробьев начал посещать музыкальную школу еще в детстве. С 12 лет он был активным участником различных музыкальных конкурсов в России и за рубежом. Через два года он окончательно определился с профессией — музыка стала его мечтой, за которой он пошел семимильными шагами.

В 16 лет Воробьев начал петь в местном народном коллективе, а через год победил на Дельфийских играх и получил золотую медаль. Полный надежд, он подал заявку на музыкальный конкурс, вышел в финал и занял третье место. Этот конкурс подарил ему знакомство с музыкальным продюсером Екатериной фон Гечмен-Вальдек, которая разглядела в юноше талант и решила помочь его реализовать.

В 2006 году он попробовал себя в кинематографе, его первой работой стал сериал «Мечты Алисы». Воробьев хотел повысить актерский уровень и даже поступил в школу-студию МХАТ, однако не закончил обучение и лишь спустя время продолжил его в Америке.

Первым рывком к успеху было участие в «Евровидении» в 2011 году. Воробьев выступил за Россию с песней «Get You», дошел до финала, но занял 16 место. После конкурса артистом заинтересовался американский продюсер, который сотрудничал с Леди Гагой, Ашером и Энрике Иглесиасом.

Воробьев подписал договор и стал Алексом Спэрроу (Alex Sparrow — Прим. ред.), после чего записал музыкальный альбом и отправился на гастроли.

К слову, еще одну волну популярности Воробьеву подарил сериал «Деффчонки». Там он сыграл певца Сергея Звонарева и даже писал свою музыку для серий, которые выходили на протяжении нескольких лет.

Переезд в США и новая жизнь

www.globallookpress.com / Alex Sparrow

Алексей Воробьев какое-то время жил за океаном. Там он писал музыку, снимался в кино и сериалах. Но его путь к американской мечте был непростым. Пришлось долго привыкать к чужому менталитету. На съемочной площадке тоже были свои трудности. Это в России Алексей Воробьев — звезда. Участник «Евровидения» и покоритель женских сердец. А в Штатах все пришлось начинать сначала.

«Никто не говорит: ой, Алексей, здравствуйте, вам чаю, кофе? Там естественно очень уважительно относятся к артистам, вы хотите что-то? Но ты приходишь туда как актер просто. Просто актер», — поделился Воробьев.

Алексей освоился в новой стране. Завел друзей, строит карьеру под псевдонимом Алекс Спэрроу. А еще однажды похвастался шикарной покупкой. Он приобрел собственный дом в одном из самых престижных районов Лос-Анджелеса.

Жизнь после болезни

www.globallookpress.com / Alex Sparrow

Артист работал над новыми песнями и планировал покорить международную сцену, но в 2013-м попал в ДТП. Тогда же исполнитель перенес инсульт, из-за которого сделал перерыв в карьере.

Алексей вспоминает: он проснулся в больнице, половина его тела была парализована. Врачи сообщили певцу, что у него повреждены 25% мозга.

«Тогда я потерял все, что у меня было в жизни. Все, что умел, все, что мог», — рассказывал Воробьев.

Исполнитель восстанавливался после аварии год и вернулся в Россию. Он был уверен, что не вернется на сцену, и поэтому занялся монтажом и работой за кадром — режиссировал короткометражные картины. Благодаря приложенным усилиям Алексей смог реализоваться творчески и вернулся в Голливуд. Теперь он участвует в нескольких конкурсах в качестве члена жюри и занимается собственным творчеством.

«Инсульт полностью остановил всю мою деятельность и сильно повлиял на мою жизнь. Я стал искать место по другую сторону камеры: начал писать сценарии, снимать как режиссер, научился монтировать. Только когда я физически не мог выходить в кадр, освоил всю „закадровую работу“. Жизни, которая была до инсульта, у меня больше нет и не будет, но это открывало мне что-то новое…», — разоткровенничался Воробьев.

Музыкант заметил странное: в тот момент, когда, казалось бы, жизнь «сузилась до крошечной точки», все напротив пошло вверх. Появились новые мечты и планы, а главное — возможности для их реализации. Это ли не чудо?

Сейчас 35-летний Алексей Воробьев вновь работает за границей. Он сочиняет песни, намерен снимать большое кино. Его цель — завоевать весь мир. Конечно, в хорошем смысле: благодаря своему творчеству и таланту.

«Я знаю: если каждый день делать хотя бы один шаг к своей цели, жизнь становится удивительным приключением!» — заключил перенесший тяжелую болезнь артист.

А что на личном?

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Молодой и талантливый певец в последние годы пытался строить отношения и с Викторией Дайнеко, и с Анной Чиповской, и с Оксаной Акиньшиной, но все в пустую. Даже шоу «Холостяк» не стало судьбоносным в жизни Алексея. В финале проекта он заявил: его будущей невесте недостаточно быть роковой красоткой, она должна состояться как личность.

За плечами Алексея Воробьева много звездных романов. После череды неудач Воробьев старается тщательно ограждать свою личную жизнь от посторонних глаз.

Однако в 2021 году одна из бывших участниц «Холостяка» заявила, что у нее есть сын от Воробьева. Мальчика зовут Адам, он родился в США. Несмотря на большой опыт, артист все еще одинок и на тему личной жизни отшучивается тем, что у него нет сердца.

«С некоторых пор у меня нет сердца. Видимо, после паралича левой стороны тела, сердце тоже было затронуто этим недугом. Вот только как ему вернуть чувствительность — я не знаю», — сказал певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой Алексей Воробьев в жизни.