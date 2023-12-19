Почти два года СВО на Украине: какие потери понесли ВСУ за это время

Шойгу: с начала спецоперации ВСУ потеряли более 383 тысяч боевиков

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru

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Тем временем Владимир Зеленский продолжает проводить мобилизацию в стране, призывая, в том числе, ограниченно годных.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала российский спецоперации потеряли свыще 383 тысяч боевиков убитыми и ранеными. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства.

«С начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов», — сказал он.

Также среди потерь украинской стороны значатся 8,5 тысяч орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня. Киевский режим тем временем провел девять волн мобилизации, сейчас продолжает идти десятая, в ходе которой призываются, в том числе, ограниченно годные.

Шойгу также рассказал об украинском контрнаступлении, начатом 4 июня 2023 года. Российская армия остановила противника и он понес огромные потери. В частности, 159 тысяч боевиков ВСУ были ликвидированы и ранены. Вместе с тем войска Украины потеряли 2348 бронемашин различного класса, 50 из которых — Bradley, 766 танков, в том числе 37 Leopard, а также 121 самолет и 23 вертолета.

«Видимо, поэтому до сих пор не видим на поле боя американские Abrams, поставленные несколько месяцев назад», — добавил Шойгу.

Кроме того, свыше 5800 наемников удалось уничтожить РФ в зоне спецоперации. Шойгу уточнил, что это были боевики из Польши, США и Великобритании.

Спецоперация России на Украине и контрнаступление ВСУ

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Еще 15 октября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Глава государства отметил, что киевский режим еще готовит новые операции на отдельных участках фронта, но о них известно руководству РФ, принимаются соответствующие меры. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя назвал контрнаступление завершенным, и армия РФ ведет активные боевые действия по всему фронту.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шойгу сообщил о создании военно-морского района в Азовском море.