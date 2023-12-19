Фото: www.globallookpress.com / Oliver Gerhard

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Подростка обнаружили в ужасающих условиях в квартире с крестами.

В условиях полной антисанитарии 13-летнюю девочку-маугли обнаружили в квартире в Екатеринбурге. Подросток жила вместе с матерью, которая, по предварительным данным, совершала противоправные действия в отношении ребенка, никогда не ходившего в школу.

Уже ведется следственная экспертиза, выясняющая обстоятельства ситуации. Издание KP.RU пишет, что на ситуацию в квартире среагировали соседи, обратившиеся в соответствующие инстанции.

Дома, кроме беспорядка, были обнаружены могильные кресты и множество религиозных атрибутов, а также портрет Распутина. Как отмечается в материале, около месяца назад квартиру уже посещали полицейские, сообщив затем о визите в психоневрологический диспансер.

Мать пострадавшей Наталья оказалась в психиатрической больнице, однако вернулась домой всего спустя сутки. После того, как Следственный комитет начал проверку, ребенок находится под надзором врачей, а в отношении матери ведется процедура по лишению ее родительских прав.

Сама Наталья свою вину не признает и не отрицает. Она заявила, что руководительница местных органов опеки якобы «мечтает» видеть ту в «дурдоме».

«А вы считаете, что сейчас ей (дочери — Прим. ред.) хорошо? Она не выходит из состояния стресса и постоянно болеет. У нее сейчас температура — 39. У нее одна проблема на другую накладывается. Так плохо, как там (в больнице — Прим. ред.), ей никогда не было», — говорит она.

Женщина также прокомментировала наличие в доме крестов с кладбища. По ее словам, некоторые люди, ставящие памятники, выкидывают могильные кресты на помойку, что, по ее мнению, непозволительно.

«Люди, когда ставят памятники, выкидывают кресты, православные святыни выкидывают на помойки! Вот мы и взяли домой. Логично, что мы не можем унести к себе все кресты. Люди не понимают, что нехорошо выбрасывать. Разве это преступление — защищать свои святыни?» — задается вопросом Наталья.

Примечательно, что прокуратурой Екатеринбурга планируется проверка органов системы профилактики по работе с указанной семьей на предмет бездействия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как выглядит квартира, где жил истощенный мальчик-маугли из Москвы.