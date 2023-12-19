Запрет на телефоны и урок труда: Путин подписал ряд законов в сфере образования

Фото: www.globallookpress.com / McPHOTO M. Begsteiger

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Когда нововведения вступят в силу?

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование смартфонов на уроках. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Изменения вносятся в закон об образовании. В качестве исключений этого запрета указаны ситуации, которые связаны с возникновением угрозы жизни или здоровью учащихся и учителей, а также другие экстренные случаи. Закон вступает в силу со дня официального его опубликования.

Также Путин подписал закон о введении с 1 сентября 2024 года обязательных уроков труда в начальных и средних классах. В частности, заявлял ранее депутат Госдумы Сергей Колунов, в школы вернутся слесарное и столярное дела, кройка, шитье. Эти уроки привьют детям необходимые для взрослой жизни навыки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как будут контролировать использование телефонов в школах.