Свинарник вокруг: почему люди откладывают уборку дома на потом

Эксперт по чистоте Гершензон: депрессия может привести к беспорядку в квартире

Фото: www.globallookpress.com / Manfred Bail

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О каких расстройствах говорит нежелание приводить жилище в порядок?

Все мы иногда откладываем уборку на потом. Работа, личная жизнь или простая усталость могут отвлекать от бытовых дел.

Но бывает и так, что человек окончательно отказывается от поддержания дома в чистоте. Как с этим бороться, изданию «Страсти» рассказала эксперт по чистоте и основатель бутика клининга Елена Гершензон.

«В первую очередь во всем хочется обвинить лень. И, хотя в этом есть доля справедливости, корни проблемы лежат гораздо глубже. Просто ленивый, но эмоционально стабильный человек вряд ли станет проживать в квартире, переполненной дурным запахом», — отметила специалист.

Есть несколько причин, по которым люди не горят желанием убираться. По мнению Гершензон, в некоторых случаях работает «синдром Плюшкина» или хоардинг.

Это навязчивое поведение, при котором хозяин дома копит вещи, не в силах с ними расстаться. Также к хламу в квартире может привести систематический стресс.

Непроходящее нервное напряжение лишает человека как морально-волевых, так и физических сил, а расширяющийся с каждым днем беспорядок забирает последние силы и замыкает круг. Апатия, депрессия, тревожное расстройство — следующие причины этой проблемы.

Главными симптомами в этом случае являются равнодушие к пыли, мусору, отсутствие мотивации и невозможность встать с кровати, чтобы что-то начать делать. Кроме того, может влиять болезненный перфекционизм, из-за которого люди не принимают свое поражение.

Сделав что-то неидеально, они уходят в противоположную крайность. Как объяснила эксперт, заметив у себя тотальное равнодушие к хаосу и грязи вокруг, нужно обратиться за помощью специалиста.

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