Российская компания «Газпром» подала иск к «Нафтогазу Украины»

Фото: Давыдков Сергей / ТАСС

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В сентябре прошлого года «Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» деньги за транспортировку природного газа по территории Украины.

ПАО «Газпром» обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к НАК «Нафтогаз Украины». Российская компания требует запретить решение третейского суда, следует из картотеки арбитражных судов.

В сентябре прошлого года «Нафтогазом» был начат новый арбитраж против «Газпрома». Украинская госкомпания потребовала средства за оказанную услугу по организации транспортировки природного газа по территории страны.

«Оператор ГТС Украины» заявил о форс-мажоре приема энергоносителя для транзита через газоизмерительную станцию «Сохрановка». Причиной была названа якобы невозможность провести оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией «Новопсков». Через «Сохрановку» проходило свыше 30 миллионов кубометров газа ежедневно.

Украинская компания настаивает на продолжении оплаты по расчетному объему 109 миллионов кубов в сутки, руководствуясь правилом «качай или плати».

Российская сторона же не видит оснований для объявления ситуации форс-мажорной, как и не видит препятствий для продолжения работы в штатном режиме.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер считает, что «Нафтогаз» нарушает закрепленные контрактом обязательства под выдуманными предлогами и демонстрирует враждебное отношение к РФ. Он указал на отказ оппонента принимать российский газ в «Сохрановке». При этом, отметил Миллер, компания продолжает требовать оплату за транзит через эту точку входа.

В июле руководитель российского концерна подчеркнул, что в условиях санкций, введенных против России, и всколыхнувшей Европу волны русофобии «Газпром» перестал быть защищенным. Он указывал на невозможность беспристрастного решения спора в Швейцарии и заявлял на этом фоне о нелегитимности арбитражного разбирательства.

Ранее 5-tv.ru писал, кому и чем грозит разрыв газового договора РФ и Украины.