Заболеваемость гриппом и ОРВИ растет: будут ли вводить масочный режим в России?

Попова: в РФ не будут вводить масочный режим на период новогодних праздников

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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За последнюю неделю показатель заражений вырос на 6,5%.

Власти России не собираются вводить в стране масочный режим на период новогодних праздников. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

«В России не планируется введение обязательного масочного режима, а также каких-либо ограничений на период новогодних праздников и каникул», — говорится в сообщении.

При этом Попова призвала не забывать о правилах личной профилактики.

По данным Роспотребнадзора, в стране на 50 неделе 2023 года продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ, за неделю показатель увеличился на 6,5%. При этом в России выявлено более 94 тысяч случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге за неделю резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ.