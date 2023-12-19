На 20 лет меньше: Зацепин из «Фабрики звезд» раскрыл секрет молодости

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Что артист говорит о состоянии своего тела?

Певцу Антону Зацепину в 2023-м исполнился 41 год, однако выглядит артист как 20-летний юноша. Секрет молодости артиста попыталось узнать издание dni.ru.

О Зацепине страна узнала в 2004 году, когда он стал одним из наиболее ярких участников «Фабрики звезд» и занял там второе место. Спустя почти 20 лет он не теряет заряда энергии и удивляет поклонников молодостью и свежестью.

По признанию исполнителя, за свой внешний вид он благодарен прежде всего генам. Кроме того, немалое значение имеет здоровый образ жизни.

«Стараюсь всегда высыпаться, без фанатизма ем, люблю спорт. Ну и конституция у меня не склонна к полноте», — сказал артист.

Но главным секретом против старения Зацепин считает 100%-й отказ от алкоголя. Звезда эстрады уже пять лет ведет полностью трезвый образ жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, куда пропал Иракли из «Фабрики звезд».