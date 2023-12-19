Time: Запад не планирует поставлять Киеву мощное оружие для победы над Россией

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

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Запад отправляет Киеву лишь то количество оружия, которое необходимо для продолжения конфликта, но не победы.

Союзники киевского режима даже и не думали отправлять в зону спецоперации мощное оружие, которое позволит Украине победить Россию. Стабильность Москвы интересует Вашингтон намного больше, нежели интересы Незалежной, пишет эксперт Эллиот Акерман в статье для Time.

«Решительную поддержку, вероятно, вовсе не собирались оказывать. Наши национальные интересы недостаточно близко пересекаются с украинскими», — поделился он.

Соединенные Штаты и НАТО в своем отношении к Украине руководствуются политикой «медленного одобрения», отметил Акерман. Он пояснил, что Белый дом поставляет ВСУ ровно столько оружия, сколько нужно для продолжения конфликта, но не для победы.

В Белом доме ранее анонсировали выделение нового и последнего пакета помощи Украине. У американской стороны заканчиваются ресурсы, предупредили там. Конгресс США так и не принял решение о выделении дополнительных денег на нужды Киеву, а доступные ресурсы почти исчерпаны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они поддерживают Киев, направляя ему деньги, оружие, технику и обучая украинских боевиков по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевик ВСУ раскрыл подробности подготовки к контрнаступлению.