Жестокое преступление: в Санкт-Петербурге избили ветерана СВО
Двое мужчин избили участника спецоперации в Петербурге
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru
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Злоумышленников не смутило даже то, что мужчина лишился части руки в ходе боевых действий.
Возмутительный инцидент в Петербурге. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как двое верзил избили участника спецоперации, который лишился во время боевых действий части руки.
Его повалили на асфальт и начали пинать. Причиной нападения стало замечание, которое мужчина сделал молодым людям — он попросил их убрать с тротуара машину.
После избиения злоумышленники попытались скрыться, однако уйти далеко им не удалось. Полицейские нашли их буквально через несколько минут.
Оба задержаны, одному из нападавших 33 года, другому — 31. Заведено уголовное дело по статье УК «Хулиганство».
Ранее 5-tv.ru писал, что в Забайкальском крае несколько нетрезвых посетителей кафе избили участника военной спецоперации на Украине. Конфликт произошел между двумя группами гостей кафе, в одной из которых находился ветеран боевых действий.