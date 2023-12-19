После «Вани»: как россияне самостоятельно чистят улицы и дворы от снега

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Какой способ борьбы с сугробами самый эффективный?

Актуальная для многих россиян тема — это расчистка улиц от снега. Какой способ борьбы с сугробами самый эффективный — узнал корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Ранее 5-tv.ru писал, что если вас не устраивает качество уборки снега на придомовых территориях, вы можете пожаловаться в УК или ТСЖ. Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что именно вышеуказанные организации ответственны за территорию около многоквартирных домов.

Остановки общественного транспорта, тротуары и дороги — территории, за уборку которых отвечают муниципалитет и коммунальные службы.

Возле магазинов обязаны убирать владельцы, либо арендаторы помещений.