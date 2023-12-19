После «Вани»: как россияне самостоятельно чистят улицы и дворы от снега
Жители ряда регионов России начали самостоятельно чистить дворы от снега
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
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Какой способ борьбы с сугробами самый эффективный?
Актуальная для многих россиян тема — это расчистка улиц от снега. Какой способ борьбы с сугробами самый эффективный — узнал корреспондент «Известий» Василий Михеев.
Ранее 5-tv.ru писал, что если вас не устраивает качество уборки снега на придомовых территориях, вы можете пожаловаться в УК или ТСЖ. Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что именно вышеуказанные организации ответственны за территорию около многоквартирных домов.
Остановки общественного транспорта, тротуары и дороги — территории, за уборку которых отвечают муниципалитет и коммунальные службы.
Возле магазинов обязаны убирать владельцы, либо арендаторы помещений.