Десант из Москвы: как в Китае проходит встреча двух глав правительств

Российская делегация во главе с Мишустиным прибыла в Китай

Фото, видео: Астахов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Кульминацией визита станет встреча премьер-министра с Си Цзиньпином.

Расширение торгово-экономического сотрудничества России и Китая обсуждают в Пекине — туда прибыл Михаил Мишустин. Запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном — корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко следит за ходом визита.

Из московского потепления российская делегация прилетела в пекинские морозы. По ночам в китайской столице уже ближе к минус 15.

Борт российского премьера сел еще затемно. По трапу Мишустин спускался без шапки, но виду, что холодно, не подал.

Хозяева компенсировали морозы теплотой встреч. По пути Мишустина встречали российские флаги, в том числе в сердце Пекина на площади Тяньаньмэнь.

После обеда по местному времени премьер-министр России приехал в Дом народных собраний — крупнейшее в мире сооружение для заседаний. В северном парадном фойе главу российского правительства встретил его коллега Ли Цян.

Премьер госсовета КНР тепло поприветствовал коллегу. Вместе с Мишустиным — представительный десант российского кабмина.

Пять вице-премьеров, и дальше — от главы Минфина до руководства «Росатома». Министр транспорта объясняет нам: товарооборот растет еще и потому, что нет приграничных препонов.

«Идет активная работа и по погранпереходам. У нас с Китаем довольно протяженная граница, более четырех тысяч километров. У нас 28 пунктов пропуска, 19 активно работающих — поэтому у нас есть, о чем поговорить», — отметил глава Минтранса России Виталий Савельев.

По сути, эта встреча — совместное подведение итогов года, который выдался не просто успешным. Владимир Путин и Си Цзиньпин ставили задачу: достичь товарооборота в 200 миллиардов долларов к концу следующего года — он уже в этом году превысил планку.

«В нашей торговле более 90% товарооборота осуществляется в нацвалютах — в китайских юанях и российских рублях. Создана и необходимая расчетная инфраструктура, которая обеспечивает взаимную торговлю. Рост торговли — это также следствие устойчивости экономик наших стран», — говорит глава Минфина России Антон Силуанов.

Поэтому и следующая цель — 300 миллиардов к 2030 году — не выглядит такой уж нереальной. Россия теперь занимает четвертое место среди торговых партнеров Китая.

При этом с остальным миром у Поднебесной торговля снижается. Мы — в лидерах по поставкам энергоресурсов: в январе обогнали Катар и Туркменистан по газу.

Три дня назад — новый исторический рекорд. В феврале стали первыми по нефти, и даже в медицине нам есть о чем поговорить.

«В первую очередь это сотрудничество в области технологий. Мы заинтересованы в продвижении своих разработок на этот рынок. Ну и ряд вопросов уже традиционных: это подготовка специалистов китайских в России», — поделился руководитель российского Минздрава Михаил Мурашко.

А как сделать ее реальной и будут обсуждать представители двух кабминов весь сегодняшний день. Кульминацией визита Мишустина в Пекин станет его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином — она назначена на завтра.