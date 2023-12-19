Экспертиза выявила причину смерти 14-летнего боксера в Первоуральске

Фото, видео: www.globallookpress.com / Val Thoermer; 5-tv.ru

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Прямо на ринге подросток потерял сознание.

В Первоуральске погиб 14-летний боксер. Прямо во время боя мальчику стало плохо и он потерял сознание. Причину трагедии сообщили 5-tv.ru источники.

Об инциденте стало известно днем 17 декабря. Во время соревнования подростку стало плохо после того, как он пропустил несколько ударов от соперника. На кадрах это видно. Потом, в какой-то момент подростка начинает шатать, затем он падает. По данным экспертизы, причиной смерти могла стать закрытая черепно-мозговая травма.

По данным прокуратуры Свердловской области, мальчик потерял сознание в последнем раунде. Он умер в машине скорой помощи, которая долго ехала на место из-за снега. Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности.

Как рассказал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, турнир не был согласован с областной федерацией бокса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кировской области нашли тела двух подростков рядом с вейпами и снюсом.