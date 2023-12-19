Трагедия вместо праздника: как елка может испортить Новый год

Фото: www.globallookpress.com / Eric Lalmand

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Как понять, что у вас аллергия на праздничное дерево, пока не стало слишком поздно?

Приятные хлопоты при подготовке к Новому году и сам праздник может омрачить аллергия на елку. Почему у некоторых людей появляется такая реакция, изданию NEWS.ru объяснила аллерголог Елена Гучапшева.

Как говорит врач, всему виной — смола, древесина и древесный сок хвойных пород. По словам Гучапшевой, симптомами такой реакции являются насморк, чихание, слезотечение и зуд глаз, кашель, зуд и першение в горле, высыпания на коже в местах соприкосновения с елкой и смолой.

Медик подчеркнула, что если ко всем вышеуказанным проявлениям не прибавилась температура, то нужно исключить простуду. Вместе с тем другие врачи предупреждают, что организм может болезненно отреагировать и на искусственную ель — особенно если они сделаны из некачественных материалов.

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