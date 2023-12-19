Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Китае

Фото: www.globallookpress.com / Zhang Hongxiang

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В России разделяют скорбь людей, которые потеряли своих близких.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования председателю Китая Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями землетрясения. Телеграмма обнародована на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай», — говорится в документе.

Путин добавил, что в нашей стране разделяют скорбь потерявших своих родных и близких из-за землетрясения. Вместе с тем в России надеются на скорейшее выздоровление пострадавших.

В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,2. За ним последовало несколько более мелких афтершоков. В результате землетрясения обрушились многие дома. Сейчас спасатели разгребают завалы и продолжают искать пропавших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших при землетрясении в Китае выросло до 111 человек.