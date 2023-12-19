Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Журналисты забили тревогу из-за того, что у актрисы якобы начался перитонит из-за аппендицита.

Актриса Елена Плаксина опровергла информацию СМИ о том, что в данный момент она госпитализирована в больницу из-за развившегося перитонита на фоне аппендицита. Эксклюзивно для 5-tv.ru она сообщила, что госпитализация действительно имела место быть, но месяц назад, а не сейчас.

«Вы опоздали», — иронично подметила Плаксина.

По словам знаменитости, сейчас она чувствует себя хорошо. На ее карьере случившееся никак не отобразилось, она по-прежнему играет в театре и чувствует себя отлично.

Сегодня в некоторых СМИ расходилась информация о госпитализации звезды. Они сообщали, что у Плаксиной началось воспаление брюшной полости, которое могло привести к нарушению разных функций организма и летальным последствиям.

Настоящая узнаваемость к Плаксиной пришла после выхода на экраны биографического телесериала «Галина». В этом телефильме Елена воплотила роль молодой дочери Леонида Брежнева — Галины Брежневой. В одном из интервью актриса отметила, что ей было не так просто вжиться в эту роль, так как со своей экранной героиней у нее очень мало общего. Так в жизни Елена не такая категоричная и упрямая.

В 2010 году актриса Плаксина приняла участие в съемках биографической драмы «Три женщины Достоевского». В этой картине Елена блистательно сыграла роль Марьи Исаевой.

Особое место в фильмографии Елены занимает киноальманах «Елки», где она сыграла роль Ольги. Именно этот образ в наши дни больше всего у зрителей ассоциируется с Еленой Плаксиной. В наши дни актриса в основном занята на театральной сцене, но иногда он все-таки радует своих поклонников новыми ролями в кино.

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