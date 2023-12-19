Гагин сообщил о переброске резервов ВСУ под Донецком

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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Киевский режим продолжает терпеть неудачи. Но фоне этого командование пытается сделать хоть что-то.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают нести существенные потери, в связи с чем перебросили под Донецк дополнительные резервы. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Боевики терпят неудачи на линии боевого соприкосновения, поэтому, по словам Гагина, их командование приняло решение хоть как-то восполнить ряды армии Украины.

«Вынудило украинское командование перебросить на этот участок фронта дополнительные резервы», — сказал советник, отметив, что большая часть боевиков — недавно мобилизованные с низким уровнем подготовки.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Чехии Петр Павел заявил о возможности значительных перемен в конфликте на Украине в следующем году.