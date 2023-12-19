У всех есть одна особенность: почему в России началась вспышка гриппа

Фото, видео: ANATOLY MALTSEV / ТАСС; 5-tv.ru

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Пандемия приучила прививаться от COVID-19, а про другие болезни, кажется, все забыли.

В Петербурге — всплеск заболеваемости гриппом и другими сезонными инфекциями. За неделю число заболевших выросло примерно в полтора раза.

Похожая ситуация и в других регионах: за Уралом — антирекорд, эпидпорог в Коми превышен на 90%. В основном болеют дети, школы закрывают на карантин.

При этом врачи отмечают — у всех заразившихся есть одна особенность. Все подробности — у корреспондента «Известий» Евгения Подтергеры.

Большая перемена, а в школьной столовой, где обычно выстраиваются очереди за легендарными пышными булочками, — пустые столы. Половина учеников — дома или в больнице, грипп и простуда выкашивают целые классы.

«Превалирует ОРВИ верхних дыхательных путей, пневмония. За шесть рабочих дней 60 человек обращаются на одного врача», — говорит врио главврача Ухтинской детской больницы Татьяна Семушина.

В Ухте работают всего четыре школы — остальные на жестком карантине. Болеют дети и в детских садах, часто тяжело, с жуткими симптомами.

«Заболеваемость высокая, переносят со средней тяжестью, но начинается резко, с высокой температуры, головной боли, интоксикации, температура тяжело сбивается. Люди напуганы, бывают грозные осложнения в виде кровотечений, судорог — справляемся», — отметил заведующий третьего педиатрического отделения Ухтинской детской городской больницы Всеволод Тюлькин.

В Приморье сезонные заболевания гуляют вообще без возраста. Болеют как дети, так и пенсионеры.

«Мы сейчас наблюдаем всплеск заболеваемости среди учащихся школ, потому что это тесные контакты, и к сожалению, у нас родители отпускают детей, считая, что они не заразны, за счет этого получается всплеск заболеваемости», — делится завотделением детской поликлиники № 5 Мария Тучина.

Эпидпорог превышен уже на 70% по ОРВИ — и ситуация ухудшается. На карантин закрывают отдельные классы и детсадовские группы, больше сотни по всему Приморью.

Усугубляется все тем, что сейчас в регионе действуют сразу три категории вирусов. Это сезонные респираторные, грипп и COVID-19.

Поликлиники сейчас работают в особом режиме — сказывается опыт пандемии. Отдельный парадный вход в регистратуру — сюда люди идут по записи.

И отдельный — в так называемую красную зону — здесь принимают пациентов с температурой и острыми симптомами. И здесь как раз — очередь.

Одна из причин, говорят медики, — люди расслабились. Пандемия приучила прививаться от COVID-19, а про грипп, кажется, все забыли.

Вакцинировались от этой заразы не больше 40% населения — один из самых низких показателей. А в Магадане к сезонным вирусным заболеваниям добавился еще и коклюш.

«В настоящее время также отмечается случаи заболевания коклюшем среди детского населения, что является следствием того, что многие родители отказываются от прививок», — отмечает заместитель главного врача Магаданской областной детской больницы Елена Кузьмина.

Виктор Богомолов пришел в поликлинику, чтобы выяснить причины затяжного кашля. Третью недели он толком не спит: приступы становятся все чаще — самолечение на помогает.

В больницу отправился, когда стало совсем плохо. Все это время Виктор ходил на работу.

«Температуры нет, насморка нет, вот ночной кашель, удушающий ночной кашель. В горизонтальном положении», — говорит он.

Уровень заболеваемости, вероятно, снизится только после новогодних праздников, считают медики. Люди будут отдыхать и меньше контактировать друг с другом.

Однако уже в феврале возможен новый всплеск. В регионах, где эпидпорог превышен, уже сейчас обсуждают возвращение масочного режима.