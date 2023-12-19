«Был настоящим мужчиной»: что известно о погибшем в Марьинке солдате Рудакове

Фото, видео: 5-tv.ru

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Еще на призывном пункте он больше беспокоился за родных — и, погибая, писал о них.

Министр обороны Сергей Шойгу поручил позаботиться о семье Романа Рудакова, который погиб в боях за Марьинку. Это была его последняя просьба, которую он оставил на стене полуразрушенного здания.

В ней Роман просил помочь его матери, сестре и брату. После найденной надписи с поручением выступил и глава Ростовской области Василий Голубев. Он призвал связаться с семьей героя и оказать всю необходимую помощь. Сам чиновник пообещал навестить маму Романа.

Между тем нашей съемочной группе удалось разыскать друзей и родственников героя — репортаж корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

Марьинка, в которой погиб Рудаков — одно из самых страшных мест на земле. Целых домов здесь не осталось еще год назад, с тех пор бои идут в руинах. Так бывает во время штурма — группа ушла в прорыв, попала под огонь противника. Роман был тяжело ранен и понимал, что до эвакуации не доживет.

Предсмертную записку на кирпиче он написал маркером из аптечки, они идут в комплекте, чтобы отмечать время наложения жгут.

«Кто меня найдет — позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Роман Рудаков. Город Батайск», — гласит надпись.

Это его интервью местным журналистам быстро нашлось в архивах. На призывном пункте провожают мобилизованных: Роман, пожалуй, самый молодой, три месяца назад вернулся из армии, отслужив срочную службу, и вот опять нужно идти.

«Повестка пришла вчера, получил повестку, мать была не рада, ну а что делать, надо родину защищать. <…> Страх это одно, главное побороть. Страшно только за семью, как они переживают, а за себя — как Бог даст», — говорил он.

Рудаков отправился служить в 150-ю мотострелковую Идрицко-Берлинскую ордена Кутузова дивизию — легендарную, ту самую, бойцы которой во время Великой Отечественной Войны водружали знамя над Рейхстагом. А в ходе СВО ее подразделения штурмовали левый фланг Марьинки — именно туда и попал Роман.

«Ну а что? Либо они, либо мы. Если сейчас никто не будет защищать, они уже здесь будут», — отмечал Рудаков.

Еще тогда, на призывном пункте, он больше беспокоился за родных. И, погибая, писал о них — это единственное, что беспокоило его на пороге смерти.

О них позаботятся — об этом заявил министр обороны Шойгу. А школу, в которой учился Рудаков, уже предлагают назвать его именем.

«Я Рому знаю, в пятом классе, он пришел ко мне в класс, я взяла классное руководство, и Рома был очень воспитанный, вежливый и глубоко скромный человек. Он был настоящим мужчиной, таким он был с самого пятого класса, когда я его знаю», — говорит классный руководитель, директор Марина Фроленко.

«Я была в полнейшем шоке с этой информации, когда я еще прочитала статью. У меня не было слов. <…> (Думала ли, что Роман способен на такой подвиг — Прим. ред.) В принципе возможно, потому что он такой человек, всегда за справедливость», — делится одноклассница Рудакова Марина Ольховая.

История Рудакова вызвала огромный резонанс в обществе. По сути, он олицетворяет собой подвиг всех мобилизованных мужчин, погибших в ходе СВО, которые не бегали от повестки.

Честно пошли на фронт — воевали не хуже кадровых военных и точно не в тылу. И погибли как настоящие мужчины.

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