В Ингушетии задержали подозреваемых в расстреле свидетеля по делу о терроризме

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Инцидент случился 15 декабря. Совершив преступление, подозреваемые сожгли свое авто и скрылись.

Правоохранители задержали в Ингушетии четверых подозреваемых в убийстве мужчины, который проходил в качестве свидетеля по уголовному делу, связанному с членами секты «Батал-Хаджи»*. Об этом сообщили 5-tv.ru источники в силовых структурах.

При этом отмечается, что продолжается розыск остальных участников преступления.

Все произошло 15 декабря, когда автомобиль с 39-летним мужчиной был расстрелян на дороге между Назранью и Сурхахи. Сами преступники находились в белой «Ладе», они произвели огонь из автоматов Калашникова. В результате свидетель получил множество пулевых ранений и скончался в больнице. Стрелявшие сожгли свою машину и скрылись.

Участники секты подозреваются в том числе во взрыве «Невского экспресса» в 2009 году и убийстве главы ингушского Центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд вынес приговор мужчине, стрелявшему по полицейским под Ростовом. Инцидент произошел в начале декабря 2022 года недалеко от Новошахтинска. Тогда пострадал 27-летний сотрудник МВД.

* Организация признана в РФ террористической и запрещена.