Как накрыть новогодний стол на разный бюджет: ТОП идей для меню

Самый бюджетный новогодний стол можно собрать за три тысячи рублей

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

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Какими блюдами порадовать близких на праздники?

Новогоднее застолье— это не только повод собраться в кругу семьи, друзей и отпраздновать начало Нового года, но и возможность продемонстрировать свои кулинарные способности. При этом меню напрямую зависит от бюджета. Портал URA.RU привел идеи с учетом разных финансовых возможностей.

На три тысячи рублей

При минимальном бюджете рекомендуется приготовить такие закуски и салаты, как традиционные оливье, селедку под «шубой», винегрет, канапе с сыром и колбасой.

В качестве ключевых блюд стоит подать на стол жареную курицу, овощное рагу. Для десерта можно испечь пирог с яблоками и другие сладости, например, конфеты. Наконец, напитки — чай, компот, домашний морс.

Бюджет на восемь тысяч рублей

Хозяйкам стоит взять на заметку такой набор: ассорти из маринованных овощей и мясных деликатесов, тарталетки с красной икрой, холодец или заливное из мяса, салат с авокадо и креветками.

На горячее предлагается приготовить запеченную утку или гуся с яблоками. Также вкусный вариант — морской коктейль, обжаренный с овощами. Отлично дополнят меню домашние пирожные; муссы.

Из напитков можно купить импортное вино, качественное шампанское.

На 12 тысяч рублей

Графу «закуски и салаты» способны заполнить мясные и сырные плато с экзотическими фруктами, фаршированные фиги с козьим сыром и медом, лосось под маринадом из свежих трав, кроме того, изыском вечера станет салат «Нисуаз» с тунцом.

Ядром новогоднего меню пусть станут стейк из мраморной говядины или телятина Веллингтон, морепродукты в сливочном соусе.

На десерт можно подать набор из пирожных «макарун» и шоколадных трюфелей.

Не обойтись и без элитных сортов вина и шампанского, крепких напитков.

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