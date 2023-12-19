Как накрыть новогодний стол на разный бюджет: ТОП идей для меню
Самый бюджетный новогодний стол можно собрать за три тысячи рублей
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Какими блюдами порадовать близких на праздники?
Новогоднее застолье— это не только повод собраться в кругу семьи, друзей и отпраздновать начало Нового года, но и возможность продемонстрировать свои кулинарные способности. При этом меню напрямую зависит от бюджета. Портал URA.RU привел идеи с учетом разных финансовых возможностей.
На три тысячи рублей
При минимальном бюджете рекомендуется приготовить такие закуски и салаты, как традиционные оливье, селедку под «шубой», винегрет, канапе с сыром и колбасой.
В качестве ключевых блюд стоит подать на стол жареную курицу, овощное рагу. Для десерта можно испечь пирог с яблоками и другие сладости, например, конфеты. Наконец, напитки — чай, компот, домашний морс.
Бюджет на восемь тысяч рублей
Хозяйкам стоит взять на заметку такой набор: ассорти из маринованных овощей и мясных деликатесов, тарталетки с красной икрой, холодец или заливное из мяса, салат с авокадо и креветками.
На горячее предлагается приготовить запеченную утку или гуся с яблоками. Также вкусный вариант — морской коктейль, обжаренный с овощами. Отлично дополнят меню домашние пирожные; муссы.
Из напитков можно купить импортное вино, качественное шампанское.
На 12 тысяч рублей
Графу «закуски и салаты» способны заполнить мясные и сырные плато с экзотическими фруктами, фаршированные фиги с козьим сыром и медом, лосось под маринадом из свежих трав, кроме того, изыском вечера станет салат «Нисуаз» с тунцом.
Ядром новогоднего меню пусть станут стейк из мраморной говядины или телятина Веллингтон, морепродукты в сливочном соусе.
На десерт можно подать набор из пирожных «макарун» и шоколадных трюфелей.
Не обойтись и без элитных сортов вина и шампанского, крепких напитков.
Ранее 5-tv.ru писал, во сколько обойдется новогодний стол из «Иронии судьбы».