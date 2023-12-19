Не только Киркоров: кому еще Любовь Успенская перешла дорогу

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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В изобилии скандалов певица даже успевала строить любовь и карьеру.

Любовь Успенская пережила такие повороты судьбы, что ее жизнь больше напоминает триллер или боевик. В изобилии скандалов певица даже успевала строить любовь и карьеру. А еще наживать недоброжелателей. Кому Успенская перешла дорогу — читайте в материале 5-tv.ru.

Скандал с избиением соседской собаки

Инцидент произошел в начале мая, однако ситуация стала достоянием общественности только сейчас. По словам соседки Успенской, певица избила ее собаку, которая якобы напала на йоркширского терьера звезды, а также покусала ее саму.

В Сети появилось видео, где певица, не стесняясь в выражениях, говорит об этом, а также возмущается тем, что ее снимают. Для восстановления справедливости соседка обратилась к Александру Добровинскому, отметив, что мат Успенской слышали маленькие дети.

Сама же певица опубликовала в своем блоге пост, подчеркнув, что ее действительно покусала собака — она обращалась после инцидента к врачу, на руках у нее остались справки, а также ее адвокат выходила на связь с хозяйкой дома, который арендует вторая участница ссоры.

По словам Успенской, на ее соседку жалуются и другие жители коттеджного поселка. Сама же она не понимает, чего хочет от нее женщина. Певица подчеркнула, что из принципа не станет платить ей деньги и виноватой себя не считает. Собаку, по словам звезды, она не избивала, а отгоняла от своей.

Любовь Успенская против стюардессы

Певица рассказывала, что на борту рейса Москва-Омск у нее произошел конфликт со стюардессой. Сотрудница бизнес-класса не разрешила певице проносить на борт собачку без специальной сумки-переноски.

«Нам перегородила стюардесса дорогу, при этом при всех сказала, что собачку надо положить в сумочку. У нас была сумочка на руках, только надо было ее открыть. И она не давала нам ее открыть. В итоге я попросила… она так себя вела нетактично, очень невежливо для бизнес-класса, для артиста — это невежливо… мой директор попросил другую стюардессу, чтобы эта стюардесса бизнес-класс не обслуживала», — рассказала Успенская.

По ее словам, бортпроводница после этого направилась к командиру корабля и заявила, что ее оскорбили. Далее певице отказали в обслуживании и по приезду полицейских предложили покинуть самолет. Певица уверена, что это была банальная месть.

«Даже командир корабля не вышел к нам… Коллектив я отправила этим же самолетом. Слава Богу, был другой — они нам срывали концерт. Мало того, я ехала с температурой», — поделилась певица.

Куда зашли разбирательства Успенской с Хайдаровым

Любовь Успенская до сих пор не может исправить все, что сделал с ней медийный пластический хирург Тимур Хайдаров. Если Слава обвинила врача в неудачно проведенной операции по увеличению груди, то Успенская делала у него комплексную процедуру. И тоже, мягко говоря, не довольна результатом.

«Вдруг я увидела прямой эфир Славы, где она рассказывала о том, что Хайдаров ей испортил грудь. Я ей позвонила и сказала: „Я тебя поддержку. Я считаю, что это — мясник“. Такой комментарий оставила. А потом поняла, что сегодня я могу открыть рот и рассказать», — делится артистка.

Успенская объяснила, почему она молчала все это время, ведь после операции, которую сделал ей Хайдаров, прошло уже около трех лет. Исполнительница призналась, что тогда ей просто было не до этого: она переживала развод с мужем, а также принимала участие в жизни дочери после произошедшей с ней беды: Татьяна Плаксина упала с велосипеда и получила тяжелые переломы челюсти.

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров подал в суд на певицу Любовь Успенскую. В иске предъявлено обвинение в распространении недостоверных сведений, которые стали причиной травли хирурга.

По мнению адвокатов Хайдарова, певица опорочила честь и достоинство врача, подорвав его деловую репутацию. Также в вину Успенской вменяются оскорбительные высказывания в адрес хирурга.

Почему Киркоров поссорился с Успенской

Раньше артисты были очень дружны, но в какой-то момент между ними словно пробежала черная кошка. Народный артист РФ Филипп Киркоров не так давно подал иск на коллегу Любовь Успенскую. Исполнительница назвала короля эстрады «женоненавистником», а он воспринял это за оскорбление. За это намерен взыскать круглую сумму — 12 миллионов рублей.

Адвокат Успенской Елена Сенина рассказала, как ее подзащитная отреагировала на иск Киркорова. По ее словам, артистка восприняла новость с чувством «собственного достоинства» и не приняла информацию близко к сердцу.

Любовь Успенская сейчас

Артистка продолжает заниматься музыкальной деятельностью и параллельно развивает свой бизнес — у Успенской есть собственный караоке-клуб. Также она думает о рождении детей: недавно в соцсетях звезда объявила кастинг на донора яйцеклетки для ЭКО. Однако о ее личной жизни мало что известно.

Для своего возраста Успенская превосходно выглядит и все еще купается во внимании молодых любовников. Певица не скрывает, что пользуется услугами косметологов и пластических хирургов, а также следит за здоровьем и внешностью в целом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каковы шансы Киркорова взыскать с Успенской миллионы.