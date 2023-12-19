«Династии Канга» не быть: почему Marvel уволила актера Джонатана Мэйджорса

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Dave Bedrosian

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Накануне суд присяжных признал его виновным в совершении преступления.

Marvel Studios уволила актера Джонатана Мэйджорса, который сыграл роль Канга Завоевателя в киновселенной. Решение было принято после того, как его признали виновным в нападении на бывшую девушку Грейс Джаббари. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Все произошло в марте 2023 года. Мэйджорс сам позвонил в службу 911 и сообщил, что нашел свою бывшую в их совместной квартире без сознания. В ходе осмотра тела правоохранители нашли у девушки телесные повреждения, в том числе ушибленный и сломанный палец, а также порез за ухом. Сам актер не признавался в своей причастности. 25 марта его задержали.

18 декабря суд присяжных признал Мэйджорса виновным в нападении третьей степени и преследовании своей бывшей дамы сердуа. Актер продолжает отрицать свою вину. Приговор Мэйджорсу вынесут 6 февраля 2024 года. Ему грозит наказание в виде до одного года лишения свободы.

Джонатан Мэйджорс известен по роли Канга Завоевателя в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Он также сыграл «Того, кто остается» в первых двух сезонах сериала «Локи». Планировалось, что Мэйджорс снимется и в картине «Мстители: Династия Канга», премьера должна была выйти 2 мая 2025 года.

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