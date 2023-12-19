Бросила олигарха, а позже осталась одна с сыном: как сейчас живет Ольга Прокофьева

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитая актриса запомнилась россиянам своей элегантностью и неповторимым стилем.

Народной артистке России Ольге Прокофьевой было уже за 40, когда она прославилась, но еще до съемок в кино она заслужила уважение как серьезная театральная артистка. Узнаем, какие повороты судьбы ждали Ольгу Прокофьеву в жизни.

Ольга Прокофьева родилась 20 июня 1963 года в городе Одинцово под Москвой в простой рабочей семье. После развода родителей Ольга и ее старшая сестра Лариса воспитывались одной матерью, которая старалась обеспечить девочкам счастливое детство. Прокофьева училась игре на пианино в музыкальной школе, пробовала кататься на лыжах и коньках, занималась гимнастикой.

Но больше всего ей нравилось играть в школьном театральном кружке, и она очень признательна своему педагогу, которая смогла ее увлечь и открыть мир театра. Мать не препятствовала желанию Ольги стать актрисой, но поступление в ГИТИС оказалось непростым. С первого раза ей не повезло, и до следующих вступительных экзаменов она работала в бухгалтерии на ЦТ.

Но и следующая попытка не увенчалась успехом. Однако ей повезло попасть на прослушивание к Андрею Гончарову, который искал еще студентов на свой курс, и он из 600 человек на место выбрал именно ее, рассмотрев в ней искру таланта. Его она считает своим вторым папой. Прокофьева прилежно училась, была старостой и окончила вуз с отличием. Потом ее пригласили в театр имени Владимира Маяковского, где она работает и сейчас.

Судьба свела Ольгу с будущим олигархом и медиамагнатом Владимиром Гусинским после первого неудачного поступления, когда он был еще студентом режиссерского факультета. Знакомый попросил его позаниматься с Ольгой, и он помогал ей готовиться. Тогда между ними никаких чувств не возникло, и лишь после того, как она окончила институт, они стали парой.

Гусинский к тому времени уже был бизнесменом и не жалел денег на красивые презенты своей любимой. Он был женат, но со своей женой уже не жил, поэтому Ольга Прокофьева с удовольствием отвечала на знаки внимания кавалера. Он безумно ее любил, подарил автомобиль, организовывал ей необычные сюрпризы, разыгрывал с помощью других людей целые представления. Он неоднократно предлагал ей руку и сердце, но она не чувствовала к нему такой же любви.

В конце концов, спустя четыре года отношений она оставила его ради актера Юрия Соколова, с которым они играли в одной постановке. Он был старше на десять лет и официально состоял в браке с одной из актрис их театра, но к тому времени они уже разъехались. Ольга несколько раз отказывала Гусинскому, но за Соколова вышла замуж спустя четыре месяца. По словам самого артиста, их матери, которые познакомились между собой, ускорили вопрос со свадьбой. А в 1992-м у супругов появился сын Саша, крестными родителями которого стали Александр Ильин и Евгения Симонова, друзья актрисы.

Актриса не сидела в декрете, потому что это были непростые времена и нужно было зарабатывать на жизнь. Позже супруги уехали в Германию, она там работала домработницей, а он — грузчиком. Юрий пробовал заниматься писательством, но доходов это не приносило. Со временем любовь и романтика куда-то ушли, Юрий не оправдывал ее ожиданий, и к тому же не упускал случая дать интервью и рассказать, какая Ольга супруга.

Так или иначе, через 12 лет они разошлись, и Ольга, оставшись одна, ощутила огромное облегчение и спокойствие. Юрий оставил ей с сыном двухкомнатную квартиру, но потом он женился в четвертый раз, у него появились дети, и он потребовал раздела. Начались скандальные суды за имущество, их преследовали репортеры, но наконец все закончилось, и суд встал на сторону актрисы.

Со своим сыном Александром он перестал общаться, и Прокофьева не в силах это понять и простить. Александр в детские годы выходил на сцену в спектаклях, снялся в сериале «Моя прекрасная няня», показав свои способности к актерскому делу, но в артисты не пошел. Он окончил Высшую школу экономики и занимается бизнесом.

Ольга Прокофьева имеет отличную фигуру. Артистка говорит, что для поддержания формы она следует определенным правилам питания, потому что на самом деле имеет предрасположенность к лишнему весу. Она много двигается, особенно на сцене своего родного театра им. Маяковского, где ей приходится и танцевать, и бегать. А главный секрет привлекательности — обычная улыбка и любовь к себе в любом возрасте.

По словам актрисы, она старается всегда быть в хорошем настроении, и даже если случаются какие-то неприятные ситуации, все равно каждый день стоит пытаться прожить с каким-то позитивом и, конечно, делиться им с другими. Прокофьева продолжает сниматься в кино, но на первом месте у нее остается театр.

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