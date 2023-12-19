Президент Чехии откровенно высказался о будущем конфликта на Украине

Президент Чехии Павел: на Украине произойдет сдвиг не в лучшую для ЕС сторону

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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Какие события в 2024 году повлияют на ситуацию на фронте?

Президент Чехии Петр Павел заявил о возможности значительных перемен в конфликте на Украине в следующем году.

«Появится новая ситуация, с которой нам придется иметь дело. Сдвиг будет не в лучшем смысле этого слова, как мы его себе представляем», — сказал Павел интервью изданию Seznam Zprávy.

Одним из важных событий в следующем году, которое повлияет на конфликт, Петр Павел назвал выборы президента США.

«В случае успеха Дональда Трампа, (Путин. — Прим. ред.) он сможет договориться с ним независимо от того, что об этом думает Украина или остальная Европа, и что можно будет достичь какого-то компромисса», — пояснил чешский лидер.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.