Как не стоит готовить яйца: этот способ самый вредный

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Этот продукт является одним из самых популярных на завтрак и имеет множество вариаций.

Не все блюда из яиц одинаково полезны. В каком виде стоит употреблять этот продукт, чтобы он не навредил здоровью, рассказала врач-диетолог Александра Разаренова.

«Можно варить яйца всмятку, в мешочек или делать пашот. Жарка на масле увеличивает содержание насыщенных жиров и калорий в блюде, что может быть вредно для здоровья», — рассказала специалист в интервью радио Sputnik.

Если вы все-таки предпочитаете яичницу, то ее стоить готовить на минимальном огне без добавления масла. Диетолог также предупредила, что при приготовлении яиц в таком варианте особое значение нужно придавать желтку — от жидкого будет больше пользы.

Соль и другие приправы также следует избегать при приготовлении яиц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шеф-повар после прямой линии президента поделился рецептами блюд из десяти яиц.